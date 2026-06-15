Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Großbritannien/Social-Media-Verbot

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Großbritannien/Social-Media-Verbot:

"Auch hierzulande wird über eine gesetzliche Altersgrenze bei der Nutzung von sozialen Medien diskutiert, allerdings für unter 14-Jährige. Obwohl der Vorschlag in Deutschland sogar unter der Altersbegrenzung von anderen Ländern liegt, sprach sich der Ethikrat zuletzt dagegen aus. Das Argument: Ein pauschales Verbot kann dazu führen, dass Nutzung in intransparente Grauzonen wandert. Doch aus diesen Einwänden folgt nicht, dass Nichtstun wirklich die klügere Option ist. (.) Entscheidend ist dabei, dass die Plattformbetreiber durch ein Verbot nicht aus der Verantwortung genommen werden. Das eigentliche Versagen liegt dabei weniger an der fehlenden Regulierung, sondern an zu wenig Durchsetzung gegenüber den global tätigen Plattformen. Diese muss konsequent durchgesetzt werden."/yyzz/DP/stw