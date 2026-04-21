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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hannover Messe/Zukunft der deutschen Industrie

22.04.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Hannover Messe/Zukunft der deutschen Industrie:

"Wer heute noch primär auf politische Entlastung hofft, verliert Zeit. Und Zeit ist im aktuellen Umbruch - neben günstiger Energie - die knappste Ressource. Unternehmen müssen selbst aktiv werden: Partnerschaften eingehen, Plattformen suchen, Allianzen schmieden - und zwar bevorzugt in Europa, wenn die heimische Industrie eine eigenständige Rolle zwischen den USA und China behaupten will.

Das bisherige Modell isolierter Wertschöpfung stößt an seine Grenzen. Die Zukunft gehört Plattformen und Partnerschaften, die nötig sind, um neue Technologien skalierbar zu machen. Unternehmen, die jetzt diesen Wandel verschlafen, scheitern nicht nur an der Politik, sondern auch an sich selbst."/DP/jha