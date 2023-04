Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Heizungstausch, Zwangssanierung und Grundsteuer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Heizungstausch, Zwangssanierung und Grundsteuerreform:

"Der Abschied vom Eigenheim ist nicht aufzuhalten. Während junge Familien nicht nur wegen steigender Zinsen und höherer Materialkosten aufgeben, treiben die Ampelkoalition und Brüssel jetzt auch noch die Älteren an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Wenn die EU-Kommission mit ihren Plänen zur Einteilung der Gebäude in Energieeffizienzklassen durchkommt, dann wird die Zwangssanierung für sehr viele Hauseigentümer richtig teuer. Und der Bundesregierung fällt in dieser Gemengelage nichts Besseres ein, als die Rentner bis 79 Jahre (!) mit dem Aus für Öl- und Gasheizungen zu malträtieren. Was aber treibt die Parteien eigentlich an? Die Grünen kämpfen aus Klimaschutzgründen schon lange gegen das Eigenheim. Die SPD ist die Partei der Mieter. Warum aber die FDP als Partei des Eigentums dabei mitmacht, ist wirklich enttäuschend für alle, die sich etwas aufgebaut haben. Die Liberalen müssen aufpassen, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl für den Angriff auf das Eigentum nicht abgestraft werden."/DP/jha