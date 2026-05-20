DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +3,5%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.044 +0,6%Euro1,1620 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.532 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Warsh bald Fed-Chef: Anleihemärkte mit deutlicher Warnung an die Notenbank Warsh bald Fed-Chef: Anleihemärkte mit deutlicher Warnung an die Notenbank
Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hightech-Plänen von Dorothee Bär

21.05.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Hightech-Plänen von Dorothee Bär:

"Die Fahrpläne zur Hightech-Agenda, Roadmaps genannt, hat Forschungsministerin Dorothee Bär vorgelegt. Die CSU-Politikerin führt - wie es einst einer ihrer Vorgänger nannte - das Zukunftsministerium. Der Name ist Programm, Zuversicht der Auftrag. Damit aus Zuversicht aber Zukunft wird, bedarf es klarer Strukturen. Noch sind die Roadmaps ein Sammelsurium von Zielen und Beschreibungen. Unklar bleibt, wie viel Geld wohin fließen wird, wie es dort ankommt und ob es umgelenkt wird, wenn sich ein Ziel als falsch entpuppt. Nur so kann Steuergeld den größten Nutzen bringen. In Zeiten knapper Kassen ist Umdenken wichtiger denn je. Und es gehört weit mehr dazu, als die grobe Richtung gen Horizont zu kennen."/DP/jha