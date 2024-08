Pressestimme: 'Handelsblatt' zu hohen Gehältern der Sparkassen-Manager

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu hohen Gehältern der Sparkassen-Manager:

"Jedes börsennotierte Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, die Vergütung der Vorstände im Detail aufzuschlüsseln, inklusive Boni und Pensionsrückstellungen. Außerdem können die Aktionäre im Geschäftsbericht nachlesen, nach welchen Kriterien die Manager bezahlt werden und zu welchem Grad sie ihre Ziele erreicht haben. Bei den Sparkassen ist nur die Vergütung von rund 30 Prozent aller Vorstandsmitglieder öffentlich. Ein weiteres Drittel veröffentlicht lediglich die Vergütung für das gesamte Vorstandsgremium. Das reicht nicht. Wer sich in Sachen Gehalt an der Privatwirtschaft orientiert, der muss das auch in puncto Transparenz tun. Vor allem, wenn es um die Pensionszusagen für alternde Sparkassen-Manager geht. Die fallen in vielen Fällen unangemessen üppig aus."/yyzz/DP/ngu