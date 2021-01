Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Italien

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Italien:

"Regierungschef Conte muss nun alles versuchen, um sich eine neue Mehrheit zu beschaffen. Doch das wird alles andere als einfach. Die größte Chance hat er, wenn er die Gruppe der Parlamentarier überzeugen kann, die bisher keiner Fraktion angehören. Findet Conte keine neuen Unterstützer, könnte das Land spätestens im Juni vor Neuwahlen stehen. Für die Unternehmen wäre ein monatelanges Machtvakuum fatal. Im Jahr 2020 ist Italiens Wirtschaft um fast neun Prozent geschrumpft. Langsam zieht die Konjunktur zwar wieder an, aber viele Firmen brauchen in der noch immer kritischen Phase Liquidität und Planungssicherheit. Fraglich, ob eine abgewählte Regierung noch Corona-Hilfen auszahlen könnte, um die am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Branchen zu unterstützen."