Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Italien/ Mario Draghi

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Italien/ Mario Draghi

So weltfremd es auf den ersten Blick erscheinen mag, einen Mann an die Regierungsspitze zu setzen, der immer Karrierebeamter war und noch nie eine Wahlkampfrede gehalten hat - wahrscheinlich kann nur wissenschaftsdominierte Politik die italienische Misere beenden. Eine Regierung der ökonomischen Vernunft in Rom - das ist vielleicht eine letzte Chance, nicht nur für Italien, sondern auch für Europa./be/DP/zb