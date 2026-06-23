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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Kanzlerrede/Tag der Deutschen Industrie

24.06.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Kanzlerrede/Tag der Deutschen Industrie:

"Die Wirtschaftsvertreter hörten eine Kanzlerrede, die sich wie so oft wie eine Schallplatte mit einem Sprung anhörte. Zuerst geht es um die außen- und handelspolitischen Erfolge, die aber nur indirekt im Geldbeutel der Bürger und Unternehmer landen. Dann kommen 'Lichtblicke' in seinem ersten Regierungsjahr, die niemanden vom Hocker reißen. Zum Schluss wirbt er dann um Verständnis für die Zwänge, in denen ein Kanzler in einer Koalition mit der SPD steckt. Die Wirtschaft versteht das. Alles daran ist inhaltlich richtig, und man würde Friedrich Merz auch gerne unterstützen. Doch seine Worte haben beim Koalitionspartner keine Wirkung. Nicht nur die Wirtschaftsvertreter, auch die Bürger können den Vertröstungen des Kanzlers auf die Sommer und Herbste der Reformen deshalb nicht mehr glauben."/yyzz/DP/stw