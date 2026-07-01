DAX25.040 +0,2%Est506.283 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +3,5%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.343 +1,1%Euro1,1386 ±0,0%Öl70,84 -0,5%Gold4.063 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- US-Börsen schwächer -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Lime-IPO geglückt -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt Bernstein dämpft Erwartungen vor Continental-Zahlen - Aktieneinstufung bleibt
Fresenius-Aktie: Gesundheitskonzern begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro Fresenius-Aktie: Gesundheitskonzern begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Kapitaldeckung/Gesundheitsversorgung

02.07.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Kapitaldeckung/Gesundheitsversorgung:

"Einmal ist die Kapitaldeckung eine Antwort auf die demografische Entwicklung und die aus dem Ruder laufenden Gesundheitskosten. Gleichzeitig wirkt sie der unterentwickelten Aktienkultur in Deutschland entgegen. Die Deutschen haben über Jahrzehnte Rendite liegen lassen. Summen, die nicht nur die Sozialsysteme von Ländern wie den Niederlanden oder Norwegen finanzieren, sondern auch US-Eliteuniversitäten. Aus denen gehen reihenweise Nobelpreisträger und andere Spitzenforscher hervor. Deutschland kann da nur neidisch zuschauen oder, um es mit Albert Einstein zu sagen: 'Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn.' Natürlich sollte die Politik jetzt nichts überstürzen. Sie muss die Lohnnebenkosten gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Blick behalten. Das weiß auch der Allianz-Chef, der die Kapitaldeckung in der Gesundheitsversorgung nicht über höhere Beiträge finanzieren will, sondern über Einsparungen im Gesundheitssystem."/yyzz/DP/stw