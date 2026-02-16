DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.759 -0,7%Euro1,1842 -0,1%Öl68,34 -0,4%Gold4.951 -0,8%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu KI/Börsenmarkt

17.02.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu KI/Börsenmarkt:

"Bislang war der KI-Boom der entscheidende Treiber für die lange Rally an den US-Börsen. Doch jetzt weicht die Gier der Angst, und das hat Folgen für die Börsen rund um den Globus. Seit Ende Januar geriet beinahe im Tagesrhythmus eine neue Branche massiv unter Druck, weil junge, oft kaum bekannte KI-Firmen mit neuen Anwendungen die Geschäftsmodelle der etablierten Konzerne infrage stellen. Zuerst waren Softwareanbieter an der Reihe, dann Versicherer, Broker und Vermögensverwalter und schließlich die Logistiker. Niemand kann sagen, welche Branche es als nächste treffen wird. Die Investoren beschleicht das ungute Gefühl, der unberechenbaren KI-Disruption schutzlos ausgeliefert zu sein, und diese Sorge wird zum Belastungsfaktor für den gesamten Aktienmarkt."/yyzz/DP/he