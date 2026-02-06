DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.850 +0,3%Euro1,1832 +0,1%Öl67,38 -1,1%Gold5.021 +1,2%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu künstlicher Intelligenz/Börsenpanik

09.02.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu künstlicher Intelligenz/Börsenpanik:

Google plant Investitionen von bis zu 185 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Amazon übertrifft das noch mit einer Prognose von bis zu 200 Milliarden Dollar. Ein Großteil davon fließt in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Aktien der Firmen stürzen daraufhin ab. (.) Wer nur eine Blase sieht, hat den Umbruch nicht verstanden. Die Märkte rechnen Kosten - die Technik verschiebt Möglichkeiten. Beides ist richtig. Doch wer diesen Moment allein als Investitionsblase liest, verpasst den Kern: KI wird nicht nur besser, sie wird selbstständig. Der eigentliche Umbruch findet nicht in den Bilanzen statt, sondern im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Wer ihn nicht versteht, wird ihn nicht gestalten - und sich irgendwann fragen müssen, warum ausgerechnet Menschen für die banalsten Restaufgaben gebraucht werden./yyzz/DP/mis