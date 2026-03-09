Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Lage an den Börsen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lage an den Börsen:

"Bleibt die Frage, ob ein veritabler Crash droht oder ob die Börsen gerade eine heilsame Korrektur erleben. Die Antwort hängt vor allem davon ab, wie lange sich der Irankrieg hinziehen wird. Zuversicht können die Investoren aus der Börsenhistorie schöpfen. Denn Kurseinbrüche von über 20 Prozent auf Jahressicht gab es seit 1923 lediglich sechsmal. Und selbst bei solch heftigen Einbrüchen erholen sich die Kurse in der Regel in einem Zeitraum, der für langfristig orientierte Investoren akzeptabel ist. Die Experten von HQ Trust haben ausgerechnet, wie lange ein Anleger im globalen Aktienmarkt tatsächlich im Minus geblieben wäre - selbst, wenn er den denkbar ungünstigsten Einstiegstag erwischt hätte. Das Ergebnis: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent lag die maximale Dauer bei 3,3 Jahren. Allerdings ist Statistik alles andere als ein präzises Prognoseinstrument."/yyzz/DP/stw