Pressestimme: 'Handelsblatt' zu lahmende E-Wende der Autoindustrie

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu lahmende E-Wende der Autoindustrie:

"Jetzt also auch Volkswagen. Nach Mercedes und Porsche erwägt man nun offenbar auch in Wolfsburg, dem Verbrenner etwas länger eine Chance zu geben. Offiziell entschieden ist noch nichts. Doch die Diskussion läuft derzeit, auch bei Volkswagens Premiumtochter Audi. Am Ende könnte "flexibel bleiben" zum Motto der Autoindustrie für 2025 werden. Ausgerechnet in jenem Jahr, in dem die EU ihre CO2-Vorgaben für die Hersteller verschärft. Sicher ist: Fürs Klima ist die Abwarten-und-Diesel-tanken-Haltung der Autohersteller keine gute Nachricht."/yyzz/DP/he