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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Linnemann/Krankentage

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Linnemann/Krankentage:

"Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU), den Anspruch auf Kinderkrankentage von 15 auf zehn Tage zu kürzen, sollte auf jeden Fall wieder in der Schublade verschwinden. Linnemanns Begründung: Vor Corona seien schließlich auch nur zehn Tage pro Kind und Elternteil vorgesehen gewesen. Doch der Verweis auf die Vergangenheit überzeugt nicht. (...) Die Arbeitswelt vor der Coronapandemie war schließlich weder familienfreundlicher noch gerechter zu Frauen. (...) Frauen sollen also mehr arbeiten, übernehmen aber weiterhin einen großen Teil der Betreuung. Und wenn das Kind krank wird, sollen dafür künftig wieder weniger Tage zur Verfügung stehen. Wer mehr Mütter in Vollzeit bringen will, sollte dafür sorgen, dass sie tatsächlich mehr arbeiten können. Und für ein solches Vorhaben zählt auch die banale Erkenntnis, dass Kinder manchmal krank werden./DP/jha

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