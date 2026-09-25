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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz:

"Galt Deutschland lange als Goldstandard guter Regierungsführung, verschleißt es seine Kanzler inzwischen so wie die Italiener, Franzosen und Briten ihre Regierungschefs. Deutschland wird regiert - aber es regiert sich immer schlechter. Seit dem Wahlsonntag sind in vier der 16 Bundesländer Linke oder AfD stärkste Kraft. Dies wirft die Frage auf: Ist der Job des Bundeskanzlers ein unmöglicher geworden, weil die Probleme größer sind als früher? Oder scheiterten Scholz wie Merz an ihren eigenen Defiziten, waren als Regierungschefs zur falschen Zeit am falschen Ort? Vieles spricht für Letzteres. Wer ein guter Regierungschef sein will, braucht zwei Dinge: einen Plan, was er mit dem Amt anfangen will, und gutes Regierungshandwerk. Merz erfüllt beide Bedingungen bislang nicht. Er scheitert nicht am Volk, sondern an sich selbst."/yyzz/DP/nas

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