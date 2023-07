Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merz und AfD

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz und AfD:

"Die CDU aber steht nicht ohne Grund unter besonderer Beobachtung. Sie selbst sorgt seit Monaten für den Eindruck, mal wieder (oder immer noch) in einem Richtungsstreit zu stecken. Trotz der durch das Mitgliedervotum verliehenen Autorität ist es Merz nicht gelungen, die Partei hinter sich zu bringen. Äußerungen von liberaleren Parteivorderen wie Daniel Günther und Hendrik Wüst auf der einen Seite sowie Konservativen um Parteichef Merz auf der anderen wirken nicht wie ein abgestimmtes breites Angebot einer Volkspartei, sondern wie ein Gegeneinander von Flügelkämpfern. Und über allem scheint bereits die Frage zu schweben: Wer wird Kanzlerkandidat? Die Zweifel an Merz werden immer lauter. Warum gelingt es ihm nicht, von der Ampelschwäche zu profitieren und den Höhenflug der AfD zu bremsen? Die Nervosität in der CDU steigt mit jedem weiteren Tag, an dem sich diese Tendenz in den Umfragen nicht ändert."/yyzz/DP/nas