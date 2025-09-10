DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.722 +0,3%Euro1,1697 ±-0,0%Öl67,36 -0,4%Gold3.634 -0,2%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Moskaus Drohnen-Attacke auf Polen

11.09.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Moskaus Drohnen-Attacke auf Polen:

"Erschreckend ist der Angriff, doch überraschend kommt er nicht. Russland folgt einem bekannten Muster: Der Kreml verschiebt Grenzen mit bislang beispiellosen Aktionen, wartet die Reaktion des Westens ab und geht beim nächsten Mal noch einen Schritt weiter. So tastet sich Putin systematisch vor, immer darauf vertrauend, dass die Antwort seiner Gegner spät kommt, schwach und uneinheitlich bleibt. Mittlerweile attackiert Moskau die westlichen Verbündeten der Ukraine offen. Entsprechend eindeutig muss die Reaktion der Nato ausfallen. Die Mitgliedstaaten aus Europa dürfen sich dabei nicht darauf verlassen, dass die USA eine Führungsrolle übernehmen. Unter Präsident Donald Trump nähert sich Washington wieder Kremlchef Wladimir Putin an. Die davon ausgehende Gefahr darf Europa nicht unterschätzen. Weitere russische Provokationen und Angriffe werden folgen, Geschlossenheit und Eigeninitiative sind jetzt überlebenswichtig."/yyzz/DP/men