Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Münchner Sicherheitskonferenz

16.02.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Münchner Sicherheitskonferenz:

"Doch so aufwühlend die Rhetorik aus Amerika, so alarmierend die Diskursverschiebung durch das MAGA-Lager auch ist - in diesem Jahr gab es Wichtigeres. Zum vielleicht ersten Mal in ihrer 62-jährigen Geschichte war der zentrale Akteur der Sicherheitskonferenz nicht der Kopf der US-Delegation. Es war der deutsche Kanzler. Die Zeitenwende ist keine Ankündigung mehr, sie ist Realität. Friedrich Merz hat in seiner Münchener Rede Deutschlands Verantwortung für die Sicherheit Europas betont. Aber was noch wichtiger ist: Er hat seine Worte mit Taten unterlegt. Deutschland erhöht seine Verteidigungsausgaben in einem Maß, das noch vor einem Jahr unmöglich erschien. Das beweist eine lang vermisste Ernsthaftigkeit."/yyzz/DP/he