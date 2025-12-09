Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Musks Reaktion auf EU-Strafe für X

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Musks Reaktion auf EU-Strafe für X:

"Die EU-Kommission hat gegen X eine Strafe verhängt: Die Plattform von Elon Musk muss wegen mangelnder Transparenz 120 Millionen Euro zahlen. Ein Vorgang, der früher wohl kaum Beachtung gefunden hätte. Doch Musk reagiert nun mit der Forderung, die EU abzuschaffen, während US-Außenminister Marco Rubio dies als Angriff auf alle Amerikaner bezeichnet. Der Vorgang zeigt: Wer denkt, dass Musk nach dem Zerwürfnis mit Donald Trump keinen Einfluss mehr auf die amerikanische Politik hat, irrt sich gewaltig. Die Wut des wohlhabendsten Menschen der Welt auf Trump ist abgeklungen, und Pläne, eine eigene Partei zu gründen, liegen vorerst auf Eis. Stattdessen konzentriert er sich wieder stärker auf öffentliche Schlagzeilen und politische Einflussnahme - jetzt auch auf internationaler Ebene."/DP/jha