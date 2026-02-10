DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.841 -1,7%Euro1,1910 +0,1%Öl69,21 +0,2%Gold5.049 +0,5%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuen Kaffeeketten aus China

11.02.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu neuen Kaffeeketten aus China:

"Ausgerechnet China. Das Land der Teekultur rollt den globalen Café-Markt auf. Mit Kampfpreisen ab 99 Cent für einen Espresso hat die chinesische Kaffeekette Cotti Coffee erste Filialen in deutschen Großstädten eröffnet. Das ehrgeizige Ziel: "Wir wollen die weltweit führende Kaffeekette werden." Erst 2022 gegründet, ist Cotti Coffee schon die globale Nummer drei - hinter Starbucks und Luckin Coffee aus China. Die Zeiten, in denen Starbucks von seinem coolen Image und Kultgetränken wie "Pumpkin Spiced Latte" (ab 5,50 Euro) zehren konnte, sind vorbei. Die Amerikaner und viele Cafés haben es mit den Preisen schlicht übertrieben. Das rächt sich nun - gerade in Zeiten der Inflation."/DP/jha