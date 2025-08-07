DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,9%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.207 -0,4%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,37 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu OpenAI

08.08.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu OpenAI

Wie wahrscheinlich ist eine Superintelligenz? Man sollte sich von der moderaten Leistungssteigerung von GPT-5 nicht täuschen lassen. So gewannen Deepmind von Google und OpenAI vor wenigen Tagen mit neuartigen Modellen eine Goldmedaille bei der internationalen Mathematik-Olympiade in Australien. Die Olympiade ist weltweit einer der anspruchsvollsten Mathematikwettbewerbe. Dass die Modelle dort selbstständig mathematische Überlegungen anstellen konnten, verblüffte die Experten. Die waren noch 2021 davon ausgegangen, dass dieser Meilenstein erst 2039 erreicht wird. Die ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer Superintelligenz wären enorm. Dass das keine Science-Fiction mehr ist, darauf deutet die OpenAI-Bewertung hin. Investoren mögen übertreiben, aber eins ist klar: Die nächsten Jahre werden unruhig./yyzz/DP/zb