DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.149 -1,1%Euro1,1540 -0,1%Öl98,66 +5,4%Gold5.148 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
BVB-Aktie in Rot: Nmecha bleibt bis 2030 in Dortmund BVB-Aktie in Rot: Nmecha bleibt bis 2030 in Dortmund
Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Adobe präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Pilotenstreik bei der Lufthansa

12.03.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Pilotenstreik bei der Lufthansa:

"Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für Arbeitskämpfe. Diese in Gewerkschaftskreisen häufig zitierte Weisheit ist richtig. Dennoch muss die Frage an die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) erlaubt sein: Muss man ausgerechnet bei Lufthansa streiken, wenn die Luftfahrtwelt so sehr in Unruhe ist wie seit Jahren nicht? Der Irankrieg hat die Öl- und Kerosinpreise in die Höhe getrieben. Die wachsende Zahl geopolitischer Konflikte führt dazu, dass es am Himmel weniger freigegebene "Fernstraßen" gibt. Es müssen weite und deshalb teure Umwege geflogen werden. Der Krieg könnte dazu führen, dass weniger geflogen wird, weil die Menschen verunsichert sind. Es verfestigt sich der Eindruck, dass den Pilotenvertretern all diese Realitäten herzlich egal sind."/yyzz/DP/nas