Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Pläne zur Unternehmenssteuerreform

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Pläne zur Unternehmenssteuerreform:

"Die Hoffnung auf steuerliche Entlastungen bei Industrie und Mittelstand war nach der Bundestagswahl groß. Erstmals stellte die FDP nach 50 Jahren den Bundesfinanzminister. Doch nach den jetzt bekannt gewordenen Steuerreformplänen sollen die Betriebe mit sechs Milliarden Euro Entlastung abgespeist werden. Wahrscheinlich fällt der volkswirtschaftliche Entlastungseffekt sogar geringer aus. (...) Insgesamt sind die Pläne von Lindner ein Steuerreförmchen. Der Anfang ist gemacht, doch die Dimension stimmt nicht. Die typischen liberalen Buzzwords Wachstum und Chancen regen jedenfalls die schleppende Investitionstätigkeit in Deutschland nicht an. Lindner steht bei der Wirtschaft immer noch im Wort, Superabschreibungen für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz einzuführen. Da ist außer den jetzt vorgesehenen Förderungen, die sich im kosmetischen Bereich bewegen und auch noch befristet sind, zu wenig passiert."/yyzz/DP/he