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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Putin/Mobilmachung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Putin/Mobilmachung:

"Eine Mobilmachung wäre jedoch der zweite teure Fehler Putins in diesem Krieg - nach der ursprünglichen Entscheidung, das Nachbarland zu überfallen. Statt einen Waffenstillstand und ein Ende des aussichtslosen Kriegs herbeizuführen, würde er die Eskalation suchen. Er würde die Opferzahlen auf beiden Seiten noch weiter in die Höhe treiben - und seine Kriegsziele wohl dennoch nicht erreichen. Aus ukrainischer Sicht wäre die Mobilmachung ein Schreckensszenario. Sie würde den Verteidigungskampf noch schwieriger machen. Deshalb versucht Selenskyj, durch seine täglichen Warnungen Putin von diesem Schritt abzuhalten. Noch folgenreicher jedoch könnte die Mobilmachung für den russischen Präsidenten selbst sein."/DP/jha