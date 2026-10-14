DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.627 +0,5%Euro 1,1209 +0,1%Öl 106,3 +0,6%Gold 4.166 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Reformstau/Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Reformstau/Deutschland:

"2025 war die Botschaft der internationalen Investoren eindeutig. Alles Geld fließt in die USA, in denen wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen und die möglichen Gewinne der Tech-Konzerne die höchsten Renditen versprachen. Deutschland, Frankreich, Asien waren abgehängt. Diese Stimmung hat sich gedreht. Angesichts der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump wollen die Investoren diversifizieren und richten den Blick auf Deutschland. Nur muss die Bundesregierung jetzt bei Bürokratie, Arbeitskosten und Energiepreisen liefern. Der Kanzler hat auf dem Arbeitgebertag gesagt: "Ich will eine große Reform." Insbesondere hat er den Arbeitsminister Schweitzer zur Eile getrieben. Doch wenn Schweitzer nicht liefert, muss Merz selbst Führung zeigen. Er steht im Konflikt mit der SPD und muss die Koalition zusammenhalten. Das ist bekannt. Doch reicht es nicht einmal für eine Rentenreform, dürfte auf dem nächsten Arbeitgebertag in einem Jahr ein anderer Kanzler am Rednerpult stehen."/yyzz/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.