Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Roboter-Start-up Neura Robotics

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Neura Robotics:

"Auch wenn Neura gewollt hätte, hätte niemand in Europa und schon gar nicht in Deutschland eine Finanzierungsrunde in dieser Größenordnung anführen oder mitgehen können. Nur in Ausnahmefällen beteiligen sich Industriekonzerne an Start-ups. So geschehen beim niederländischen Chipausrüster ASML, der im vergangenen Jahr bei der französischen KI-Hoffnung Mistral einstieg. Umso wichtiger ist es, in Deutschland wie auch in Europa das Wachstumskapital zu stärken. Der neue Scaleup-Europe-Fonds der EU stellt einen Anfang dar. Doch es muss mehr passieren, damit Finanzierungsrunden für Robotik-Hoffnungen und Rüstungsunternehmen wie Helsing auch in Europa gestemmt werden können. Für die technologische Souveränität Europas ist das entscheidend."/yyzz/DP/men