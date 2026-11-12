Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Schuldenkrise

12.11.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Schuldenkrise:

"Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie jede Kürzung bei Rente oder Pflege zu einem Aufschrei führt und die Politik einen Wettlauf des Einknickens veranstaltet. Dabei ist das erst der Beginn der "schwäbischen Hausfrau", an der sich vieles in den nächsten Jahren ausrichten muss. Die staatlichen Ausgaben müssen einer Ausgabenkritik unterzogen werden. Selbst wenn das gelingt, dürfte das zu wenig sein. Und auch Wachstum allein wird es nicht richten, dann müssten noch Steuererhöhungen her. Auch darauf weisen die Weisen hin. Strategisch klug ist es trotzdem nicht, dass sie Vorschläge machen, von einer Erhöhung der Mehrwertsteuer bis zur Einführung einer neuen "Verteidigungsabgabe"."/DP/jha