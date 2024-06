Pressestimme: 'Handelsblatt' zu SPD/Europawahl

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SPD/Europawahl:

"Olaf Scholz hat nichts unversucht gelassen. Zuerst gab er den Kümmerer-Kanzler ("You will never walk alone"), dann folgte der Friedenskanzler und zum Schluss präsentierte Scholz sich der Bevölkerung in der Abschiebedebatte als Law-and-Order-Kanzler. Gefruchtet hat nichts davon. Bei der Europawahl konnte man einer Kernschmelze der Kanzlerpartei beiwohnen. Das kann Scholz nicht ignorieren. Die Deutschen sind offenbar mit dem Kanzler durch. Wortwahl und Auftreten passen einfach nicht zusammen. Die vollmundigen Versprechen nimmt dem Mann mit der großen schwarzen Aktentasche kaum jemand mehr ab. Es ist eine Mischung aus Arroganz und Apathie, die die Wähler vertreibt."