DAX22.613 -1,5%Est505.566 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.408 -2,4%Bitcoin59.484 -0,3%Euro1,1543 ±0,0%Öl107,4 +1,4%Gold4.444 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 DEUTZ 630500 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt schwächer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden BASF-Aktie: Beteiligung an Harbour Energy soll verringert werden
Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Spritpreisen

27.03.26 05:35 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Spritpreisen:

"Umso erstaunlicher ist es, dass weder Reiche noch das Bundeskartellamt offensiv über Entflechtungsmöglichkeiten sprechen. Dabei ist die Idee keineswegs radikal. Schon Ludwig Erhard wollte in den 1950er-Jahren die Zerschlagung marktbeherrschender Konzerne ermöglichen, er scheiterte jedoch am politischen Widerstand. International ist dieses Instrument längst etabliert: In den USA wurde bereits 1911 der Ölkonzern von John D. Rockefeller zerschlagen. Unter Präsident Franklin D. Roosevelt wurde das Kartellrecht weiter geschärft, ohne dass die Industrie bis heute daran zugrunde ging. Die Lehre daraus: Es fehlt nicht an Werkzeugen, sondern am politischen Willen, sie einzusetzen. Ob das neue Gesetz mehr ist als ein Placebo, hängt daher weniger vom Bundestagsbeschluss ab als von der Entschlossenheit der Bundesregierung und vom Verhalten der Mineralölkonzerne selbst."/DP/jha