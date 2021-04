Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Steuerplänen des US-Präsidenten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Steuerplänen des US-Präsidenten:

"So richtig Bidens Steuerpläne ökonomisch sind, so riskant sind sie politisch. Die Republikaner verdammen den Griff ins Portemonnaie der Bürger als "Sozialismus" und hoffen auf den uramerikanischen Reflex gegen Steuererhöhungen. Verlassen können sie sich jedoch nicht mehr darauf. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner Bidens Pläne unterstützt - inklusive der Steuererhöhungen. Der Demokrat verärgert jedoch auch die reichen Anhänger und finanziellen Unterstützer seiner liberalen Agenda, die ihren Lebensunterhalt an den Finanzmärkten verdienen. (...) Will Biden seine Steuer- und Ausgabenpläne durch den Kongress bringen, braucht er jedoch jede Stimme."/zz/DP/jha