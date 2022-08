Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Taiwan-Konflikt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Taiwan-Konflikt:

"Ob China es wagt, militärisch zu intervenieren, ist ungewiss. Russlands imperialistisches Abenteuer in der Ukraine wirkt eher abschreckend - sowohl was die Komplexität angeht, ein Land zu erobern, als auch was die ökonomischen Risiken möglicher Sanktionen des Westens betrifft. Unumstritten ist, dass das Risiko eines militärischen Konflikts mit dem Besuch Pelosis größer geworden ist. China wird reagieren - und zwar weit über die jetzt beschlossenen Sanktionen gegen Taiwan hinaus. Beide Seiten haben rhetorisch so aufgerüstet, dass ein gesichtswahrender Rückzug kaum möglich erscheint. "Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen", warnte Xi. Auch Bidens öffentlich bekundete Absicht, militärisch einzugreifen, passt nicht zur bisherigen diplomatischen Politik der "strategischen Mehrdeutigkeit". Beide Seiten bedienen sich einer Sprache, die kaum Raum für Annäherungen lässt."/al/DP/ngu