Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trump/Fed

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trump/Fed:

"Normalerweise ist die Unabhängigkeit der Notenbanken in westlichen Demokratien ein Dogma. Was Donald Trump aber wenig kümmert. Gerade erst hat der republikanische Präsidentschaftskandidat die Fed aufgefordert, die lange erwartete geldpolitische Lockerung nicht vor den Wahlen im November einzuleiten. Powell ging sofort in den Verteidigungsmodus: Die Fed sei keine politische Behörde. Sie werde niemals Entscheidungen mit Blick auf den Ausgang einer Wahl treffen. Trumps Vorstoß schürt die Angst vor einer Politisierung der Fed, sollte der Republikaner die Wahlen gewinnen. Für die Stabilität des Weltfinanzsystems wäre das brandgefährlich. Denn der Markt für US-Staatsanleihen ist mit Abstand der größte weltweit."/DP/jha