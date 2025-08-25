DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,63 -0,1%Gold3.328 -0,3%
adidas-Aktie: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trumps Einflussnahme auf Chipbranche

22.08.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps Einflussnahme auf Chipbranche:

Mit dem schwer angeschlagenen amerikanischen Chipproduzenten Intel verhandeln Trumps Leute bereits. Bei dem verlustreichen ehemaligen Weltmarktführer will sich die US-Regierung mit zehn Prozent beteiligen. Bei anderen Subventionsempfängern wie Globalfoundries, Micron, Texas Instruments, TSMC und Samsung dürften die Beamten bald vorstellig werden. Wenn Trump seine Pläne verwirklicht, entstehen volkseigene Chiphersteller, in der DDR einst bekannt als "VEB Halbleiter". Donald Trump wird künftig mitreden in den Vorstandsetagen. Das wird die Unternehmen lähmen, die Gewinne werden sinken, der technische Fortschritt wird gebremst. Es stehen Trumps eigene Interessen im Vordergrund - und nicht mehr Innovationen, Marktanteile und Margen./yyzz/DP/mis