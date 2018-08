Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trumps Kampf gegen den eigenen Justizapparat

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps Kampf gegen den eigenen Justizapparat:

"Längst hat sich der US-Präsident in der Russland-Affäre von allen Regeln der Vernunft und des Anstands abgekoppelt. Schlimmer noch: Er diffamiert systematisch den gesamten US-Justizapparat. Zwar sind es Teile seiner eigenen Regierung, die er attackiert, ins Lächerliche zieht und sogar zum Feind der US-Bürger erklärt. Aber in der Trump'schen Logik und in der seiner Anhänger schadet das nicht dem Präsidenten persönlich. Trump spaltet, er nährt einen Krieg um die Interpretation der vermeintlichen Wahrheit, um die Glaubwürdigkeit des Justizapparates, den es in dieser Form noch nie gab. Bei jeder Gelegenheit brandmarkt er die Untersuchung als voreingenommen./be/DP/he