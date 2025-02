Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trumps Ukraine-Position

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Trumps Ukraine-Position:

"Der US-Präsident betreibt das Geschäft des russischen Diktators Wladimir Putin . Der Anführer des freiheitlichen Westens ist nicht nur kein neutraler Vermittler zwischen Russland und der Ukraine mehr, was schon schlimm genug wäre. Mehr noch: Trump hat die Seiten gewechselt. Er bietet sich als Vollstrecker des Werks Putins an, dessen Ziel zunächst die Vernichtung der Ukraine als souveräner Staat und dann die Zerstörung der europäischen Sicherheitsordnung ist. Das ist eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes. So drastisch muss man es formulieren."