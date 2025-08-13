DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin105.214 -0,1%Euro1,1703 ±-0,0%Öl65,90 +0,2%Gold3.361 +0,2%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Übernahmeangebot/Perplexity

14.08.25 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Übernahmeangebot/Perplexity:

"Große Plattform, große Summe, große Bühne - Perplexity kennt die Dramaturgie. Mit seinem Vorstoß folgt Srinivas einem bekannten Muster. Auch als die US-Regierung die Videoplattform Tiktok zum Verkauf ihres Geschäfts in den USA drängen wollte, brachte sich der Perplexity-Chef als Käufer ins Spiel. Dabei ging es weniger um einen Deal als um Wirkung. Die Marke Perplexity soll als Alternative zu den Tech-Giganten inszeniert werden. Und das gelingt. Die Branche diskutiert, die Regulierer horchen auf. Ob Tiktok oder Chrome - es geht immer um dieselbe Währung: Sichtbarkeit. Perplexity nutzt den Moment - nicht um Chrome zu kaufen, sondern um sich im Zentrum der Debatte zu platzieren. Der eigentliche Adressat ist nicht Google, sondern das Kartellgericht. Es ist ein kalkulierter Bluff."/DP/jha