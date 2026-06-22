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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Umsetzung der Rentenvorschläge

23.06.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Umsetzung der Rentenvorschläge:

"Zu jedem Kommissionsvorschlag wird sich in den nächsten Tagen eine Vertreterin der Koalition von der einen oder anderen Seite finden, die staccatoartig Gegenargumente vorbringen wird. Dann wird sich zeigen, ob die Spitzen der schwarz-roten Koalition noch zu echter politischer Führung in der Lage sind. Sie müssen diesen Einwürfen widerstehen, sie aktiv abwehren, von Anfang an, ansonsten gerät das mühselig austarierte "Gesamtkunstwerk" in Schieflage. Wer irgendwo einen Stein rauszieht, bringt das ganze Werk ins Wanken. Dabei können sich die Koalitionsspitzen einen Kniff von der Gründung der Kommission zunutze machen: Drei Bundestagsabgeordnete hatte die Regierung in die Kommission geschickt, mit der SPD-Parteilinken Annika Klose und CDU-"Renten-Rebell" Pascal Reddig zwei von ihnen, die nah an der Maximalposition ihrer jeweiligen Seite agieren. Wenn die beiden schon das Paket unterstützen, sollte es keinen Grund geben, dass ihre Parteigenossen noch ausscheren."/DP/jha