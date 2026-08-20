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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu US-Schuldenlast/Gefahr für die Märkte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu US-Schuldenlast/Gefahr für die Märkte:

"Lange Zeit konnten die USA aufgrund ihres Sonderstatus und des Niedrigzinsumfelds billig Schulden aufnehmen. Das ist jedoch Geschichte. Die Renditen der zehnjährigen Benchmark-Bonds befinden sich wieder auf dem Niveau der Finanzkrise. Die 30-jährige Staatsanleihe liegt seit knapp einem Monat über fünf Prozent. Ein Cocktail aus Rekordschulden, Inflationssorgen und konkurrierenden KI-Bonds treibt die Renditen. Für das US-Finanzministerium unter Scott Bessent wird es damit immer teurer, das gewaltige Haushaltsloch mit den mittel- bis langfristigen Anleihen zu stopfen. Die Regierung wird zum Getriebenen der gigantischen Staatsverschuldung."/yyzz/DP/stw

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