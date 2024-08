Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Verhalten von Merz

Trade for a Living mit Peter Soodt präsentiert vom Fridays Traders Club Live Event in Frankfurt

Heute im Fokus

Apple lässt iPhone-Nutzern in der EU mehr Freiheit bei App-Auswahl. Bieterkampf um Hollywood-Urgestein Paramount. Snowflake-Aktie rutscht ab: Ex-Buffett-Investment mit Quartalszahlen. PayPal-Aktie im Rally-Modus: Ein-Jahres-Hoch geknackt. Rheinmetall verliert Munitionsauftrag aus Polen. Swiss Re: Milliardengewinn im ersten Halbjahr. Google bewilligt Millionenzahlungen an Medien in Kalifornien.