Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Verkehrsminister Scheuer/Pkw-Maut

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Verkehrsminister Scheuer/Pkw-Maut:

"Der Sumpf stinkt so mächtig, dass sogar Markus Söder im fernen München die Nase rümpft. Wäre die Coronakrise nicht übers Land gezogen, der CSU-Chef hätte sich längst von Scheuer getrennt - und auch von Horst Seehofer und Alexander Dobrindt, die einst mit der Ausländermaut gemeinsam in den Wahlkampf zogen. Nicht nur der Steuerzahler und die Unternehmen haben nun den Schaden, auch Söder hat ihn. Doch ist es zu spät, das Kabinett umzubilden. Stattdessen hat Söder versucht, als Kanzlerkandidat im Gespräch eine Stärke der CSU zu suggerieren, die es so im Bund nicht gibt. Das Berliner Führungspersonal hängt ihm wie ein Klotz am Bein, sodass sich sein General sogar bemüßigt fühlt, einen Rücktritt zu fordern - allerdings den von Bodo Ramelow, weil der in Corona-Sitzungen lieber online spielt."/yyzz/DP/fba