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Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wahl in Sachsen-Anhalt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wahl in Sachsen-Anhalt:

"Wenige Tage vor den Wahlen kommt eine Debatte in Gang, die sehr eklig werden und die Republik noch mehr spalten könnte, als es ohnehin der Fall schon ist. Das Land droht in der Ost-West-Identitätsdebatte auf einem neuen Tiefpunkt anzukommen, auf dem Niveau der Brexit-Debatte von Nigel Farage. Denn mit der Drohung, dem Osten die Mittel zu entziehen, wenn die Wähler dort nicht die gewünschten Wahlergebnisse produzieren, werden Dinge miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Statt blühender Landschaften blühen in Zeiten globaler Spannungen interne Konflikte, und die eigentlich zu führende Debatte wird verdrängt."/yyzz/DP/he

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