Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wirtschaftswende/Bundeskanzler

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wirtschaftswende/Bundeskanzler:

"Vor so vielen schlechten Nachrichten kann auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Augen nicht länger verschließen. Während seine Minister Robert Habeck und Christian Lindner schon Anfang des Jahres einen "Reformboost" und eine "Wirtschaftswende" forderten, hielt der Kanzler nicht mal kleine Impulse für notwendig. Wachgerüttelt vor allem von der Krise bei VW, will Scholz nun aber plötzlich den Erhalt von Industriearbeitsplätzen zum Kern seiner Politik machen. Und räumt damit heimlich, still und leise ein, die Probleme in der Wirtschaft unterschätzt zu haben."/yyzz/DP/ngu