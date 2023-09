Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Anti-Seidenstraßenprojekt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) "Handelsblatt" zum Anti-Seidenstraßenprojekt:

Großspurige Ankündigungen, kaum Substanz: Auf diese Formel lassen sich die westlichen Versuche, Chinas wachsender Macht entgegenzutreten, bisher bringen. Der Volksrepublik ist es gelungen, neue Wirtschaftspartnerschaften zu knüpfen. Allerdings nicht in abstrakten Rechtstexten über Importquoten und Zolltarifen, sondern konkret in Form von Stahl, Beton und Asphalt. Daraus ist ein Globalisierungsmodell erwachsen, das an den Machtzielen der kommunistischen Partei ausgerichtet ist. Von der Leyen setzt Chinas Einflussstreben die EU-Initiative Global Gateway entgegen - einen Wust von Absichtserklärungen, Konzeptpapieren und ohnehin geplanten Entwicklungsprojekten. Eine Strategie ist nicht erkennbar. Und in Washington sieht es kaum besser aus./DP/jha