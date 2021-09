Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Atom-U-Boot-Deal der USA

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zum Atom-U-Boot-Deal der USA

Frankreich hat einen guten Grund für die Empörung. Es geht beileibe nicht nur um die Geschäftsinteressen der nationalen Rüstungsindustrie , die einen Milliardenauftrag zum Bau von U-Booten für die Australier an die Amerikaner verliert. Die Geschehnisse deuten darauf hin, dass Washington einen engen Verbündeten bei einer wichtigen strategischen Entscheidung hintergangen hat. (...) Paris muss allerdings aufpassen, sich trotz berechtigter Entrüstung nicht zu verrennen und am Ende auch Partner in der EU vor den Kopf zu stoßen. Der französische Traum einer strategischen Autonomie Europas lässt sich nicht gegen USA und Nato verwirklichen./be/DP/zb