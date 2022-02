Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Chips Act der EU

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Chips Act der EU:

"Ja, Chips sind ein strategischer "Rohstoff" für die moderne Industrie. Ja, Europa muss reagieren, wenn die USA und vor allem China ganze Branchen mit gigantischen Summen staatlich alimentieren. Und ja, auch Europa muss wissen, dass eine intelligente Technologie-Politik, die richtige Anreize setzt, die Volkswirtschaft zukunftsfähig macht. Doch der Verdacht liegt nahe, dass unter dem Deckmantel der "Souveränität" ein Stück weit auch Protektionismus betrieben wird. Brüssel beschränkt sich ja nicht darauf, mit mehr als 30 Milliarden Euro an Subventionen die Ansiedlung von Chipfabriken zu fördern. Die Kommission will außerdem den Einkauf von Halbleitern bündeln, möglicherweise sogar Ausfuhren verbieten. Das Beihilferecht, das den Europäischen Binnenmarkt erst zu dem gemacht hat, was er heute ist, wird obendrein zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt."/kkü/DP/men