Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Euro-Stabilitätspakt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Euro-Stabilitätspakt:

"Es ist verständlich, dass die EU-Kommission einen Reformprozess anstößt. Die Operation aber ist riskant. Zu groß sind die Unterschiede in Europa zwischen jenen, die die Vorgaben grundsätzlich lästig finden, und denen, die stets fürchten, andere wollten es sich auf ihre Kosten bequem machen. Ein Kompromiss unter diesen Bedingungen läuft Gefahr, vieles komplizierter, aber wenig besser zu machen. Vor allem muss die Kommission jenen Kräften widerstehen, die eine weitgehende Aufweichung der Maastricht-Regeln wollen. Sosehr man über die ökonomische Notwendigkeit von strengen Schuldengrenzen in nationalen Verfassungen debattieren kann, so klar ist auch: In einer Währungsunion geht es nicht ohne klare Stabilitätsregeln."/yyzz/DP/he