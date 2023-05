Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Klimaklub des Kanzlers

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Klimaklub des Kanzlers:

"Der Name klingt elitär - und das ist vom Kanzler wahrscheinlich so beabsichtigt. Einen "Klub" will Olaf Scholz (SPD) gründen, gemeinsam mit anderen Staaten, die bis 2050 klimaneutral werden wollen. "Wir wollen möglichst viele ambitionierte Länder an einen Tisch bringen, die gemeinsam die klimafreundliche Entwicklung ihrer Industrie voranbringen", versprach Scholz beim Petersberger Klimadialog. Das Wort "Klimaklub" weckt Assoziationen: eine exklusive Gästeliste, attraktive Vorteile und ein vorbildlicher Gastgeber. Doch bei Olaf Scholz' Klub handelt es sich um einen Etikettenschwindel. Denn keines dieser Versprechen kann der Kanzler einlösen."