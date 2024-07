Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Labour-Wahlsieg

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Labour-Wahlsieg:

"Erfolgreich kann Starmer allerdings nur sein, wenn er das Königreich wieder Europa zuwendet. Ohne eine entschlossene Wiederannäherung an Europa wird Labour auch zu Hause scheitern. (.) Eine Rückkehr in die EU wäre eine radikale Wende, die vermutlich in einer Amtszeit nicht zu bewerkstelligen ist. Aber Starmer muss mit Wiederannäherung jetzt beginnen. Das Land ist reif dafür: Die Mehrheit der Briten weiß längst, dass der Brexit ein Fehler war und spürt auch, dass Großbritannien ohne eine feste Anbindung zu seinen europäischen Nachbarn weder geopolitisch noch wirtschaftlich bestehen kann. (.) Aber wollen die EU-Europäer die widerspenstigen Briten überhaupt zurückhaben? Der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat eine Rückkehr gerade zu einer Jahrhundertaufgabe erklärt. So viel Zeit hat Europa nicht. Insbesondere dann nicht, wenn rechte Nationalisten Frankreich demnächst vom Motor zur Bremse der europäischen Einigung machen."/yyzz/DP/he