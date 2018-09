Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Mogherini-Plan

DÜSSELDORF( dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die Haltung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zu den USA:

"Gut gebrüllt, Löwin! Dass EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sich noch vor der Rede des US-Präsidenten sich dem Ansinnen des Amerikaners entgegenstellte, ist mutig. Gerade weil Donald Trump Anfang der Woche China und Russland mit neuen Sanktionen belegte und eine neuerliche Sanktionsrunde gegen europäische Autoausfuhren nach Übersee keineswegs vom Tisch ist. Es demonstriert Entschlossenheit, wenn die EU vor diesem Forum die Gründung einer neuen Zweckgesellschaft für den Zahlungsverkehr mit dem Iran anzukündigen. Dass Brüssel sie zusammen mit Russland und China aufbauen will, ist vernünftig und verspricht mehr Erfolg. Nur mit einem solchen Institut, das Zahlungsverkehr in Dollar und via USA ausschließt, lassen sich größere Iran-Geschäfte überhaupt aufrechterhalten."/ra/DP/tos