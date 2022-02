Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Russland/Ukraine-Konflikt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Russland/Ukraine-Konflikt:

"Putin erreicht einige seiner wichtigen Ziele, ohne auch nur eine Rakete abzufeuern. Der steigende Ölpreis belastet die westlichen Volkswirtschaften, während der große Energieexporteur Russland profitiert. Die Wirtschaft in der Ukraine ist angesichts wachsender Kriegsangst und Einkreisung ohnehin wie gelähmt. Und noch wichtiger aus Sicht Putins: Russland, vor Kurzem vom US-Präsidenten noch als "Regionalmacht" verspottet, ist wieder feste Größe in der ersten Liga der Supermächte. Das hat der Kremlherr nicht zuletzt seinen westlichen Antagonisten zu verdanken. Das Amerika Donald Trumps war nicht mehr willens, sein Nachfolger Biden ist gar nicht mehr fähig, die Rolle der Welt-Ordnungsmacht zu spielen (...). Europa gibt sich so, wie es immer ist: machtvoll und pathetisch in Sonntagsreden, ohnmächtig und zerstritten in angewandter Geopolitik."/ra/DP/jha